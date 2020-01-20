"العالمية" للبطل السعودي صالح السيف بعد تحقيقه وصافة (T3s) في "رالي داكار 2020"

عبّر عن فخره بنجاح المملكة في استضافة هذا الحدث الهام

حقق بطل المملكة لفئة (T3) سائق الراليات السعودي صالح السيف، الوصافة معتلياً المركز الثاني في ختام رالي داكار ٢٠٢٠ على فئته (T3s)، بعد أن أظهر منافسة شرسة خلال جميع المراحل في المحفل العالمي الكبير دكار ٢٠٢٠ الذي نجحت المملكة في تنظيمه.

وخاض "السيف" غمار المنافسة واضعاً نصب عينيه تأكيد أحقيته بلقب بطولة المملكة لفئة (T3) وأثبت بجدارة قدرته على المنافسة في مثل هذا المحفل العالمي.

ويعد البطل صالح السيف، أول سائق سعودي يشارك في فئة (T3s) في رالي داكار من بين المتسابقين بذات الفئة، وبالرغم من صعوبة المراحل ووعورة تضاريسها الصخرية والرملية إلا أنه واصل تألقه وأضاف لخبراته ومهاراته الكثير بعد هذه المشاركة.

وعبر "السيف" عن سعادته باللقب، ورفع شكره وتقديره لمقام ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولرئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ولرئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل.

وأشار إلى أن النجاح الحقيقي والإنجاز الذي يفخر به جميع السعوديين هو نجاح الاستضافة والتنظيم في المملكة، الذي لاقى الإشادة والاستحسان من جميع المشاركين من مختلف دول العالم.