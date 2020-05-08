"المالكي": تسليم 115 بيتاً للأسر المحتاجة عبر "منصة جود"

ساهم فيها عبر حملات على "تويتر" وأعلن انتقاله للتبرع لأسر السجناء

قدم الفنان فايز المالكي شكره لوزارة الإسكان ومنصة جود، وللمتبرعين والمساهمين في حملة "كل يوم بيت" التي قادها "المالكي" خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وساهمت في جميع مبالغ من أهل الخير لشراء منازل لـ 115 أسرة.

وقال "المالكي": "شكراً لكل من تبرع ورتوت وخصنا بدعوة في ظهر الغيب".

وأضاف: "‏أسأل الله أن يحرم وجيهكم ووجيه والديكم عن النار، أكثر من 115 بيتاً بفضل الله ثم فضلكم سلمت للمحتاجين من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والأسر الأشد حاجة".

وأعلن "المالكي" عن انتقاله للمساهمة ‏في منصات جديدة لتفريج الكرب، من ضمنها منصة للتبرع لأسر السجناء.