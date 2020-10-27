"الإسكان": لا تنازل عن الخيارات السكنية أو التمويلية إلا بين الزوجين

شريطة عدم وجود عقد أو حجز أو طلب مالي قائم أو اعتراض تحت الإجراء أو التراجع

أكدت وزارة الإسكان أنه لا يمكن للمواطن المستفيد من برنامج "سكني" التنازل عن استحقاقه للحلول والخيارات السكنية التي تم حجزها من أراضٍ ووحدات سكنية لغيره من المواطنين، إلا في حالة تنازل الزوج لزوجته.

وأوضح حساب "خدمة المستفيدين" على "تويتر" أنه في حالة إلغاء المواطن لحجزه للوحدات السكنية تحت الإنشاء أو الأراضي المتاحة عبر تطبيق وموقع "سكني" للأجهزة الذكية، فستتاح لجميع المستفيدين بشكل مباشر إلا في حالة التنازل بين الزوجين.

وكان برنامج "سكني" قد أعلن في وقت سابق إتاحة إمكانية التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين، واستكمال كل الإجراءات إلكترونياً، ليستفيد الطرف المُتنازل له من الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج بهدف تسهيل تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الأول، لافتاً إلى أن التنازل يكون للزوج والزوجة فقط سواء كان المُتنازل له مُستحقاً للدعم أو غير مستحق، ولا يمكن التنازل في حال وجود عقد أو حجز أو طلب مالي قائم أو اعتراض تحت الإجراء، كما لا يمكن التراجع عن قرار التنازل.

ويستعرض موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني أراضي وشققاً وفلل وتاون هاوس في جميع مناطق المملكة بكافة تفاصيل موقعها ومميزاتها وأسعارها لحجزها إلكترونياً ضمن 85 مشروعاً توفّر نحو 134 ألف وحدة، بالإضافة إلى الحصول على العروض التمويلية واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وإصدار رخص البناء لمستفيدي التصاميم الهندسية، وحجز واختيار الأراضي السكنية وتوقيع العقود إلكترونياً والتي يتجاوز عددها 176 ألف قطعة ضمن 206 مخططات، وغيرها من الخدمات الأخرى.