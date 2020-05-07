اتبعوا الإجراءات الوقائية.. الصحة العالمية: لن يتم إيجاد لقاح لكوفيد 19 قبل 2021

قالت: نتّخذ الاحتياطات لضمان أن تكون تكلفته قابلةً للتحكُّم به من قبل أي جهة تطوّره

اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن "المستقبل يتطلب تلقيح جميع الناس" ضد وباء كوفيد 19، لكن اللقاحات الواعدة التي يمكنها أن تكون فعالة لن تظهر قبل الربع الأول من العام القادم.

قالت المنظمة: "هناك حوالي 80 لقاحًا قيد التقييم؛ 5 أو 6 منها على الأقلّ واعدة للغاية، يمكنها أن تكون فعالة بحلول الربع الأول من العام المقبل".