الولايات المتحدة تسجل 164,876 إصابة جديدة بكورونا و 3,532 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 25,780,144 والوفيات 435,151 شخصًا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 164,876 إصابة مؤكدة و 3,532 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأفادت المراكز الأمريكية للإحصاء اليوم، بأن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 25,780,144 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 435,151 حالة.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

2

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442 01:27 AM

إجمالي الإصابات بلغ 25,780,144 والوفيات 435,151 شخصًا

الولايات المتحدة تسجل 164,876 إصابة جديدة بكورونا و 3,532 حالة وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

1 284

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 164,876 إصابة مؤكدة و 3,532 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأفادت المراكز الأمريكية للإحصاء اليوم، بأن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 25,780,144 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 435,151 حالة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021