الولايات المتحدة تسجل 164,876 إصابة جديدة بكورونا و 3,532 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 25,780,144 والوفيات 435,151 شخصًا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 164,876 إصابة مؤكدة و 3,532 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وأفادت المراكز الأمريكية للإحصاء اليوم، بأن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 25,780,144 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 435,151 حالة.