الولايات المتحدة تسجل 164,876 إصابة جديدة بكورونا و 3,532 حالة وفاة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 164,876 إصابة مؤكدة و 3,532 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأفادت المراكز الأمريكية للإحصاء اليوم، بأن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 25,780,144 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 435,151 حالة.
إجمالي الإصابات بلغ 25,780,144 والوفيات 435,151 شخصًا
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 164,876 إصابة مؤكدة و 3,532 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأفادت المراكز الأمريكية للإحصاء اليوم، بأن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 25,780,144 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 435,151 حالة.