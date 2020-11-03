73 حالة تعافٍ في حائل ترفع نسبة الشفاء من كورونا إلى 94.6%

تسجيل 22 إصابة جديدة بالفيروس

سجلت منطقة حائل اليوم الثلاثاء، 22 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منها 18 حالة في مدينة حائل، وحالتان في محافظة الحائط، وحالة واحدة في محافظة الغزالة، وحالة واحدة في محافظة سميراء. وتسجيل حالة وفاة واحدة.

وشهدت المنطقة ارتفاعاً في حالات التعافي، حيث تم تسجيل 73 حالة تعافٍ جديدة، منها 58 حالة في مدينة حائل، و9 حالات في محافظة بقعاء، و3 حالات في محافظة الشملي، وحالة واحدة في محافظة موقق، وحالة واحدة في محافظة الغزالة، وحالة واحدة في محافظة الحائط.

وبحسب "إنفوجرافيك" أعده عبدالعزيز عليان الطهيمي، فقد بلغ إجمالي الحالات المصابة منذ بدء الجائحة في حائل 6843 حالة، تعافت منها 6475 حالة، وبقيت 267 حالة نشطة، وبلغ عدد الوفيات 101 حالة.

كما بيّن أن عدد الحالات الحرجة وصلت إلى 16 حالة تتلقى العلاج اللازم في مستشفيات المنطقة.

وارتفعت نسبة حالات التعافي إلى 94.6%، وتراجعت الحالات النشطة إلى 3.9%، في حين بلغت نسبة الوفيات 1.48%.