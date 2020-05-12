إلى المحتاجين.. "سلمان للإغاثة" يسلّم هدية المملكة من التمور للكاميرون

ضمن برامج تقدّمها حكومة خادم الحرمين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، هدية المملكة من التمور لجمهورية الكاميرون، بحضور القائم بالأعمال بسفارة المملكة لدى الكاميرون محمد بن سعد بن طوالة، ووفد من الحكومة الكاميرونية برئاسة مدير إدارة الإعلام والأرشيف الدبلوماسي في وزارة الخارجية الكاميرونية أودو جاربا.

ووقّع الجانبان على محضر تَسَلّم الهدية بمقر سفارة المملكة في العاصمة ياوندي أمس؛ حيث أثنى القائم بالأعمال محمد بن طوالة على العلاقات المتميزة التي تربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الكاميرون؛ مبينًا أن هذه الهدية تأتي ضمن البرامج التي تقدّمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم؛ مشيدًا بالدور الإنساني لمركز الملك سلمان للإغاثة في جميع أنحاء العالم.

وقدّم رئيس وفد حكومة الكاميرون أودو جاربا -بدوره- شكره الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما تُقدمه من مساعدات للمحتاجين في مختلف دول العالم؛ مضيفًا أن هذه الهدية من التمور ستقدم للمحتاجين في أسرع وقت.