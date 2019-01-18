"نبراس".. طالب مخترع يطور الدراجة الهوائية بالتقنيات الحديثة

ابتكر فقّاسة بيض تعمل بالكهرباء.. ويأمل في الحصول على الدعم

تمكّن "نبراس الحربي"، الطالب بالأول المتوسط بمركز دخنة بالقصيم، من ابتكار بعض الاختراعات لتطوير الدراجة الهوائية؛ حيث دعمها بإضاءة أمامية وخلفية، وللانعطاف الأيمن والأيسر والتوقف المفاجئ "فلشر"، كما زوّدها بشاحن للهواتف الجوالة وبعض وسائل الترفيه والتنزه، مثل وضع صنبور ماء ومقود للنار وسِلك لسحب الأجسام الثقيلة.

واستفاد الطالب من صندوق تالف وأقام بواسطته فقاسة بيض تعمل بالطاقة الكهربائية؛ ليسجل اسمه كأحد المخترعين السعوديين من صغار السن.

وقال شقيق المخترع، ويدعى "عبدالباري" لـ"سبق": أخي "نبراس" هو أصغر إخوتي، وقد اكتسب هذه الموهبة والشغف من والدي؛ فالوالد كان لا يتخلص من الخردوات والأغراض التالفة؛ بل يقوم بتطويرها وإعادة بنائها، والاستفادة منها في التصنيع والاختراع؛ فحذا "نبراس" حذوه في هذه الموهبة التي تجلّت في عدد من الصناعات الخفيفة واللافتة، وكرّمه مدير تعليم الرس وكذلك المحافظ.

وأضاف: لا يتمنى أخي غير أن يجد الدعم والتشجيع من قِبَل الجهات التي تستقطب المخترعين والموهوبين في المجالات الصناعية والكهربائية وغيرها.

وأردف: أخي أتقن تطوير الدراجة الهوائية ودعمها بوسائل السلامة كالإضاءة على كل أجزاء الدراجة، ودعمها بمستلزمات التنزه البري.

وتابع: يتمنى أخي أن يجد الرزق الحلال من خلال هذه الموهبة التي تغنيه عن الآخرين.