"لعيون شاهة" و"فاتل" يخطفان "سيارتَيْ" الغرفة التجارية بميدان فروسية حائل

حفل السباق تكوَّن من خمسة أشواط مسافة كل شوط 1600 متر

نظَّم ميدان الفروسية بمنطقة حائل عصر اليوم الأربعاء حفل سباقه الثامن عشر لهذا الموسم على دعم الراعي الذهبي، الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل، بـ"سيارتين"، وذلك بحضور رئيس الغرفة التجارية الصناعية عضو مجلس إدارة ميدان الفروسية بحائل عبدالعزيز بن خلف الزقدي، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل محمد اللحيدان.

وتكوَّن حفل السباق من خمسة أشواط، مسافة كل شوط 1600م، جاءت على النحو الآتي:

الأول للدرجة لم تربح، وحققه "ابن الحاكم" للمالك والمدرب حمدان المبروك، بالخيال محمد النفسي.

أما الشوط الثاني مفتوح مواليد 2018م فقد كسبته الفرس "لعيون دحوم" لعبدالله راشد الشمري، والمدرب بندر ناصر الدهيش، والخيال عبدالله العضيب.

وخُصص الشوط الثالث للدرجة مفتوح 2017م، وأحرزه "مذعن" لإسطبل بشاير الخير، والمدرب مشاري الرشيدي، بالخيال ياسر المساعد.

أما الشوط الرابع (مفتوح أفراس) فنالت الفرس "لعيون شاهة" أولى سيارات موسم الميدان لسعد غربي الشمري، والخيال علي المتعب.

وشهد الشوط الخامس تنافسًا قويًّا مفتوح الدرجات، انتهى لصالح الجواد "فاتل" للمالك والمدرب مؤيد فاتل الضعيفي، والخيال أحمد العتيبي، الذي خطف السيارة الثانية.

وفي نهاية السباق قام عبدالعزيز بن خلف الزقدي رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل، والمدير العام لميدان الفروسية بالمنطقة بندر بن حسن التبيناوي، بالمباركة للفائزَين بالشوطَين الرابع والخامس، كما تسلم "الزقدي" درعًا تقديرية من إدارة ميدان فروسية حائل بعد الدعم السخي الذي قدمته الغرفة التجارية للميدان.