"الطاقة الذرية": إيران تخصب اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي متطورة في نطنز

أكدت أن هذا الأمر يشكِّل انتهاكًا آخر للاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى الكبرى

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير لها اليوم الاثنين أن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز IR - 2M في "نطنز".

وتفصيلاً، أوضحت الوكالة الدورية أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في مجموعة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي "آي.آر-2إم" المتطورة في منشآتها تحت الأرض بنطنز، حسب "العريبة نت".

وأكدت أن هذا الأمر يشكِّل انتهاكًا آخر للاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى عام 2015.

وقالت الوكالة في تقرير، حصلت عليه وكالة "رويترز": "تأكدت الوكالة في السابع من مارس 2021 أن إيران بدأت ضخ سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي في السلسلة الثالثة التي تضم 174 من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-2إم".

وكشفت الوكالة أن إيران ركبت المجموعة الرابعة من الجيل الجديد من أجهزة الطرد (التي تحوي 174 جهازًا) تحت الأرض في منشأة نطنز النووية، لكنها لم تباشر تخصيب اليورانيوم بعد؛ إذ لم تغذِّ الأجهزة بالمادة بعد.

وأضافت الوكالة بأن إيران تعمل الآن على تركيب المجموعة الخامسة من أجهزة الطرد IR -2M في نطنز، بينما تركيب السلسلة السادسة لم يبدأ بعد.