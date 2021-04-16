طبيب أسرة يقدّم وصفة لمواجهة العطش خلال رمضان

أكد أن الرياضة قبل الإفطار في شهر الصوم مفيدة جداً

نفى طبيب الأسرة الدكتور سعود الشهري، أي علاقة بين حدوث جلطات القلب وممارسة التمارين قبل الفطور في رمضان، واصفًا الرياضة في هذا الوقت بأنها مفيدة جدًا للجسم والصحة وخسارة الدهون.

وقال "الشهري" لبرنامج "الراصد": ما تحدثت به بعض الجهات قبل فترة غير صحيح بخصوص حدوث الجلطات بسبب ممارسة تمارين قبل الإفطار.

وأضاف: الفترة بعد الساعة 2 ظهرًا إلى أذان المغرب، يختفي فيها السكر في الجسم، وعند ممارسة الرياضة أو المشي قبل الإفطار؛ يبدأ الجسم بأخذ الطاقة من الدهون المخزنة، ويقوم بتكسير الشحوم المتراكمة في الجسم منذ سنوات، حيث إن مجرد المشي قبل الفطور بساعة يفيد في تقوية المناعة ووظائف أعضاء الجسم.

ودعا إلى الابتعاد عن "السم الأبيض" السكر والملح، والمقليات بالزيوت غير الصحية خلال الوجبات في رمضان.

وأكد "الشهري" أن زيت جوز الهند وزيت الزيتون لا يتأثران بدرجة الحرارة العالية، وبالتالي لا يحدث تفكك، ولا يصبح مسرطناً؛ لكونه يتحمل إلى 300 درجة مئوية، ولا مشكلة من القلي بهما.

وأردف: غالب الزيوت الموجودة في الأسواق مضرة، وتتغير تركيبتها الكيمائية، وتصبح مسرطنة بمجرد أن تصل إلى درجة حرارة 70 درجة.

وللتغلب على العطش خلال الصيام، دعا طبيب الأسرة إلى تناول البوتاسيوم من مصادره الطبيعية كالتمر "3 حبات فقط" والموز والخضراوات الورقية والرز البني والشوفان والتونة والعدس.

ولفت إلى أن من يخرج من رمضان ووزنه زائد فكأنه لم يستفد من الصيام، ودعا إلى عدم الإفراط في الأكل عند الإفطار، والتزام التدرّج من خلال شرب الماء الدافئ، مع ثلاث تمرات ببطء، ثم تناول وجبة العشاء بعد ذلك بفترة لا تقل عن 40 دقيقة.

وحذر "الشهري" من الأكل منتصف الليل باعتبار أنه من العادات السيئة المرتبطة بالأمراض المزمنة كالضغط والسكري، كما يؤدي إلى التعرض للحالات والأمراض النفسية.