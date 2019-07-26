"الكشافة" تصدر الخرائط التفاعلية الإرشادية لخدمة الحجاج

أعدّت باستخدام ١٥٠ ألف طبقة على برامج "الفوتوشوب"

أصدرت معسكرات الخدمة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة التابعة لجمعية الكشافة العربية السعودية، اليوم، الخرائط التفصيلية والتفاعلية لمشعري منى وعرفات، والمنطقة المركزية للحرم المكي وحي العزيزية بمكة المكرمة، والمدينة المنورة بشكل كامل، والمنطقة المركزية للحرم النبوي.

ويهدف هذا التحرك إلى تمكين ضيوف الرحمن من الاستفادة من خلال تحميل تطبيق الخريطة من موقع الجمعية الYلكتروني على الشبكة العنكبوتية www.scouts.org.sa ، والتي تحدد الاتجاه والموقع الذي يرغب فيه المستفيد.

وقال قائد لجنة الخرائط الإرشادية بالمعسكرات المهندس وليد خالد فلمبان: المشاعر المقدسة والمنطقتان المركزية في مكة المكرمة والمدينة المنورة شهدتا في حج هذا العام ١٤٤٠هـ تغيرات في المسميات وبعض الفنادق والقطاعات الحكومية والأهلية وتم رصدها وتحديثها على الخرائط التي تم طباعتها .

وأضاف: عدد الطبقات التي اُستخدمت لرسم الخرائط على برامج الفوتوشوب تجاوزات ١٥٠ ألف طبقة، وذلك للخروج بخرائط واضحة وسهل يتم التعامل معها بكل يسر وسهولة.

من جهته، أكد المشرف العام على المعسكرات الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، أن الخرائط هذا العام صدرت في وقت قياسي بعد عمل مستمر ميداني ومكتبي منذ وقت مبكر قام به الفريق المعني بها، بعد أن كانت تصدر في بداية شهر ذي الحجة.

وأشار إلى جهود فريق العمل في تحقيق ذلك الإنجاز، مثمناً الدعم والمتابعة التي يجدها المتطوعون بالمعسكرات من رئيس الجمعية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.