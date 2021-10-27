فيديو من الأردن.. امرأة تقود سيارتها إلى كارثة بسوق مزدحم

بعدما فقدت السيطرة على المركبة

تحولت قيادة سيدة أردنية لسيارتها إلى كارثة مروعة، وسط جموع من رواد أحد الأسواق، وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثّق حادث دهس في سوق المفرق، على بعد 80 كم شمال العاصمة الأردنية عمان.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام أردنية، أن سيدة فقدت سيطرتها على سيارتها داخل السوق في المفرق، مما أدى إلى دهس مواطن وإتلاف بضائع وبسطات في السوق.

وحسب مصدر أمني فإن إصابة المواطن متوسطة وتم نقله لمستشفى الملك طلال.

وأثار اقتحام السائقة للسوق الهلع والفزع بين المواطنين في الشارع.

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27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443 02:29 PM

بعدما فقدت السيطرة على المركبة

فيديو من الأردن.. امرأة تقود سيارتها إلى كارثة بسوق مزدحم

أيمن حسن

الرياض

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تحولت قيادة سيدة أردنية لسيارتها إلى كارثة مروعة، وسط جموع من رواد أحد الأسواق، وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثّق حادث دهس في سوق المفرق، على بعد 80 كم شمال العاصمة الأردنية عمان.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام أردنية، أن سيدة فقدت سيطرتها على سيارتها داخل السوق في المفرق، مما أدى إلى دهس مواطن وإتلاف بضائع وبسطات في السوق.

وحسب مصدر أمني فإن إصابة المواطن متوسطة وتم نقله لمستشفى الملك طلال.

وأثار اقتحام السائقة للسوق الهلع والفزع بين المواطنين في الشارع.

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