في افتتاح مشوار "الخليجية".. الأخضر يخسر من الكويت بثلاثية

خسر المنتخب السعودي الاول لكرة القدم مباراته الاولى من أمام منتخب الكويت بنتيجة ٣-١ ضمن بطولة كأس خليجي ٢٤ والمقامة في دولة قطر.

تقدم منتخب الكويت خلال شوط المباراة الاول بهدفين دون رد خلال آخر ثلاث دقائق من زمن الشوط.

فعند الدقيقة ٤٣ تمكن اللاعب احمد الظفيري من احراز هدف التقدم لمنتخب الكويت بعد تلقيه تمريرة اللاعب بدر المطوع ليحولها الاول بقدمه لتستقر في الزاوية اليمنى في شباك المنتخب السعودي.

وبعد الهدف بثلاث دقائق وتحديداً عند الدقيقة ٤٦ اضاف سامي الصانع هدف الكويت الثاني بعد تلقيه تمريره بينيه تجاوز بها حارس المرمى واسكنها شباك المنتخب السعودي.

شهد الشوط فرصة هدف محقق مهدره عند الدقيقة ٩ بقدم لاعب المنتخب السعودي يحي الشهري بعد تلقيه تمريره امام المرمى ليسدد الكرة وتمر بجانب القائم.

وفي الشوط الثاني غابت الفرص امام المرميين وكاد اللاعب يوسف ناصر يضيف الهدف الثالث للمنتخب الكويتي بعد انفراده سددها ضعيفة مرت بجوار قائم المنتخب السعودي.

وقبل نهاية اللقاء وتحديداً عند الدقيقة ٩٠ اضاف مبارك الفنيني الهدف الثالث للمنتخب الكويتي، قبل ان يضيف فراس البريكان الهدف الاول للمنتخب السعودي عند الدقيقة ٩٠+٦وينتهي اللقاء بثلاثية للمنتخب الكويتي مقابل هدف.