مرور نجران: تحويل طريق الملك سلمان إلى مسار واحد باتجاه الشرق

الإدارة أهابت بالجميع للتقيد باللوحات الإرشادية

نبَّهت إدارة مرور منطقة نجران قائدي المركبات إلى تحويل حركة السير بطريق الملك سلمان إلى مسار واحد باتجاه الشرق، من طريق عثمان بن عفان شرقًا حتى طريق الملك خالد.

وأهابت بالجميع للتقيد باللوحات الإرشادية.

نجران المرور طريق الملك سلمان طريق عثمان بن عفان طريق الملك خالد

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07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441 12:13 AM

الإدارة أهابت بالجميع للتقيد باللوحات الإرشادية

مرور نجران: تحويل طريق الملك سلمان إلى مسار واحد باتجاه الشرق

هادي آل كليب

نجران

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نبَّهت إدارة مرور منطقة نجران قائدي المركبات إلى تحويل حركة السير بطريق الملك سلمان إلى مسار واحد باتجاه الشرق، من طريق عثمان بن عفان شرقًا حتى طريق الملك خالد.

وأهابت بالجميع للتقيد باللوحات الإرشادية.

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نجران المرور طريق الملك سلمان طريق عثمان بن عفان طريق الملك خالد

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