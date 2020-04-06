"العُمري" رئيسًا لقسم القانون العام بجامعة الملك سعود

صدر قرار مدير جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر بتعيين الدكتور: محمد بن عبدالحميد بن ناصر العُمري"رئيسًا لقسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية".

فيما أعرب "العُمري" عن شكره وتقديره لمدير الجامعة على الثقة الكريمة التي حصل عليها، راجيًا أن يكون عند حسن الظن، وأن يحقق الأهداف المرجوة للنهوض بأعمال قسم القانون العام وزملاؤه الكرام. يُذكر أن الدكتور محمد العُمري أحد الكفاءات الوطنية الشابة المؤهلة حيث يحمل درجة الدكتوراه في القانون من جامعة ليدز بالمملكة المتحدة.