عُمان تودِّع كأس آسيا بالخسارة من إيران

تأهل منتخب إيران إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا 2019 بعد فوزه على منتخب عُمان 2-0 في اللقاء الذي جمع المنتخبَيْن على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي، وذلك في دور الـ16 من كأس آسيا 2019 في الإمارات.

افتتح علي رضا هدفَيْ إيران عند الدقيقة الـ(32) قبل أن يضيف أشكان ديجاغاه الهدف الثاني عند الدقيقة الـ41 من ضربة جزاء.

ويلتقي المنتخب الإيراني في الدور ربع النهائي مع منتخب الصين الذي تغلب على تايلاند 2-1.

وكان منتخب إيران قد تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات؛ إذ فاز على اليمن 5-0، وعلى فيتنام 2-0، ثم تعادل مع العراق 0-0.