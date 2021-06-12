فيديو.. "الصحة": لا توجد أدلة علمية على انتقال #كورونا عبر المسابح

طالبت الجميع بالالتزام بالإجراءات الوقائية عند الذهاب للمرافق العامة

أوضحت وزارة الصحة أنه لا توجد دلائل علمية حتى الآن على انتقال فيروس كورونا عبر المسابح بالأندية الرياضية.

وطالبت الوزارة، عبر حسابها بتويتر، وفقما نقلت قناة الإخبارية، الجميع، بالالتزام بالإجراءات الوقائية عند الذهاب للمرافق العامة؛ كالأندية الرياضية وغيرها.

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