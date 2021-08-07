الرئيس التونسي يتسلم رسالة خطية من نظيره الإماراتي

نوّه بمتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين

تَسلم الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم، رسالة خطية من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

نقل الرسالة -وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية- المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش، الذي يزور تونس حاليًا.

ونوّه الرئيس التونسي بمتانة علاقات الأخوة الوطيدة والمتميزة التي تجمع بين البلدين؛ مؤكدًا حرص تونس على مزيد من الارتقاء بها إلى أعلى المراتب خدمةً للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.