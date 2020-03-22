"الصحة العالمية" تشدد: العزل الصحي لا يكفي لهزيمة "كورونا"

"رايان" طالب باتخاذ تدابير قوية للسلامة العامة

شدد كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، اليوم (الأحد)، على أن فرض العزل الصحي ليس كافيًا لهزيمة فيروس كورونا الجديد.

وقال "رايان" في مقابلة مع برنامج آندرو مار شو على تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "إن ما نحتاج إليه بحق هو العثور على المرضى ومن يحملون الفيروس وعزلهم والعثور على من خالطوهم وعزلهم"، وفقاً لـ"رويترز".

وطالب مسؤول منظمة الصحة العالمية باتخاذ تدابير قوية للصحة العامة.

منظمة الصحة العالمية العزل الصحي فيروس كورونا الجديد

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22 مارس 2020 - 27 رجب 1441 03:10 PM

"رايان" طالب باتخاذ تدابير قوية للسلامة العامة

"الصحة العالمية" تشدد: العزل الصحي لا يكفي لهزيمة "كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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شدد كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، اليوم (الأحد)، على أن فرض العزل الصحي ليس كافيًا لهزيمة فيروس كورونا الجديد.

وقال "رايان" في مقابلة مع برنامج آندرو مار شو على تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "إن ما نحتاج إليه بحق هو العثور على المرضى ومن يحملون الفيروس وعزلهم والعثور على من خالطوهم وعزلهم"، وفقاً لـ"رويترز".

وطالب مسؤول منظمة الصحة العالمية باتخاذ تدابير قوية للصحة العامة.

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منظمة الصحة العالمية العزل الصحي فيروس كورونا الجديد

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