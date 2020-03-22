"الصحة العالمية" تشدد: العزل الصحي لا يكفي لهزيمة "كورونا"

"رايان" طالب باتخاذ تدابير قوية للسلامة العامة

شدد كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، اليوم (الأحد)، على أن فرض العزل الصحي ليس كافيًا لهزيمة فيروس كورونا الجديد.

وقال "رايان" في مقابلة مع برنامج آندرو مار شو على تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "إن ما نحتاج إليه بحق هو العثور على المرضى ومن يحملون الفيروس وعزلهم والعثور على من خالطوهم وعزلهم"، وفقاً لـ"رويترز".

وطالب مسؤول منظمة الصحة العالمية باتخاذ تدابير قوية للصحة العامة.