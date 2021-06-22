الوطني للأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان

قال: الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساء وتشمل عدة محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: (الدائر بني مالك، الريث، العارضة، العيدابي، وفيفا).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ9 مساءً.

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22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442 09:58 AM

قال: الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساء وتشمل عدة محافظات

الوطني للأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات: (الدائر بني مالك، الريث، العارضة، العيدابي، وفيفا).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ9 مساءً.

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