النادي علّق قائلًا: "لقد عاد إلى حيث ينتمي.. لقد عاد إلى بيته".. "بوفون" يعود لبارما

عاد الحارس الإيطالي "بوفون" إلى ناديه السابق "بارما"؛ ليمثل الفريق الكروي الأول، حتى إعلان اعتزاله.

وقد أعلن نادي بارما الإيطالي، عودة حارسه السابق جانلويجي بوفون للعب في صفوفه من جديد، بداية من الموسم المقبل؛ حيث سيلعب مع الفريق في دوري الدرجة الثانية.

وبدأ بوفون مسيرته مع كرة القدم في بارما، وانتقل إلى يوفنتوس في يوليو 2001.

ونشر الحساب الرسمي لبارما على "تويتر" فيديو تقديميًّا لبوفون، وعلّق: "لقد عاد إلى حيث ينتمي، لقد عاد إلى بيته".