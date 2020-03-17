يشمل حظر التجوال.. الأردن تعلن تطبيق حالة الطوارئ بالبلاد لمواجهة "كورونا"

العاهل الأردني: الهدف من تفعيل القانون الاستثنائي هو وسيلة لحماية المواطنين

أعلن العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء تطبيق حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة فيروس كورونا، بالموازاة مع تطبيق قانون الدفاع الوطني.

وتفصيلاً، سيتم من خلال هذا القرار حظر التجوال بالأماكن العامة بالأردن بداية من غدٍ الأربعاء؛ إذ قال العاهل الأردني في رسالة إلى رئيس الوزراء الأردني: "إن الهدف من تفعيل هذا القانون الاستثنائي هو توفير أداة ووسيلة إضافية لحماية الصحة العامة، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين الأردنيين، والارتقاء بالأداء، ورفع مستوى التنسيق بين الجميع لمواجهة هذا الوباء".

وأضاف: إن الأمر الملكي بالموافقة على إعلان العمل بقانون الدفاع يأتي حرصًا على ضمان استمرارية الجهود المبذولة، وتذليل العقبات التي تظهر خلال مواجهة هذه الآفة.