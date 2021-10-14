بعد أسبوع من تعيينها.. ملك المغرب يعفي وزيرة الصحة من منصبها

"الرميلي" طلبت التفرغ لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء

‬أعفى ملك المغرب محمد السادس، اليوم (الخميس)، وزيرة الصحة الجديدة نبيلة الرميلي، من منصبها بطلب منها، بعد أسبوع من تعيينها.

وذكر الديوان الملكي في بيان أنه "طبقاً لأحكام الفصل 47 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، عين الملك محمد السادس، السيد خالد أيت الطالب، وزيراً للصحة والحماية الاجتماعية، خلفاً للسيدة نبيلة الرميلي".

وأشار الديوان إلى أن "الرميلي" قدمت التماساً بقصد التفرغ الكامل لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء، بعدما تبين لها حجم العمل الذي تتطلبه منها هذه المهمة التمثيلية وما تقتضيه من متابعة مستمرة لقضايا سكانها.