رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تستمر حتى 7 مساءً

"الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ للرؤية وتشمل الحالة 3 محافظات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات: حبونا وثار وخباش.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نجران

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10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441 09:13 AM

"الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ للرؤية وتشمل الحالة 3 محافظات

رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تستمر حتى 7 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات: حبونا وثار وخباش.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نجران

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