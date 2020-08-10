رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تستمر حتى 7 مساءً

"الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ للرؤية وتشمل الحالة 3 محافظات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات: حبونا وثار وخباش.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.