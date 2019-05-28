"السعيدي": أنا ضد الثورات.. والسعودية أو الهاوية والوطنية قضيتي

قال: لن تكون شيئاً دون أن تكون لك دولة

أكد أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى الدكتور محمد السعيدي ‏أنه ضد الثورات بشكل عام، مؤكداً أنه كان ضد الثورة السورية عند قيامها، ولكن بعد أن قامت وأصبح هناك ظلم وقتل للشعب السوري وجماعات، فأنا مع الشعب السوري الذي يقاتل النظام، متسائلاً: لماذا لا يذهب النظام؟!

وقال الدكتور محمد السعيدي لدى استضافته أمس في برنامج "الليوان" مع الإعلامي عبدالله المديفر عن موقفه الواضح من الثورات: "أنا ضد أي خروج على الحاكم سواء كان شعبياً أو مسلحاً أو غير مسلح، وهذا موقفي العام الذي أُحاكم عليه".

وأضاف: "هذه القضية ينبغي أن تكون محسومة، وهي الوطنية التي ندعو ونسعى إليها، وبالنسبة لي أزعم أن الوطنية -الأرض وأهلها وحكامها والانتماء إليها- هي قضيتي التي أفاصل فيها".

ووصف "السعيدي" جماعة الإخوان المسلمين بالجماعة الفاشلة حاولت أن تصل للحكم بالطريقة الفاشلة "المسدس والمصحف"، وفشلت في جذب الناس إلى هذا، ثم انتقلت 180 درجة، وتماهت مع الأنظمة العلمانية والليبرالية، وحاولت أن تقلّدهم، وتناست وعودها السابقة بدولة إسلامية وحربها للعلمانية، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان خاطئة في أساس وجودها حينما يقدم أفراد أعضائها للمرشد أو المراقب السري ببيعة لا تقدم إلا للحاكم، فهذا أمر لا يجوز أن يفعله الإخوان ولا غيرهم.

ونادى الدكتور "السعيدي" بمشروع جديد على غرار مشروع الملك سلمان لإحياء السنة، ينتقي عباقرة الطلاب الشرعيين، ويخرجهم للأمة فقهاء يقودون فقهها.

وعن سبب الوقوف مع الوطن، أكد "السعيدي": لأنك لن تكون شيئاً دون أن تكون لك دولة؛ بما فيها أرض وقيادة وشعب، فدون دولة ستعيش في ذل، والبعض سيعيش مهجّراً، والذي لم يهاجر سيعيش في ذل وخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وسوف يفتقر إلى الإعمار والتنمية وسوف تنهب ثروات بلاده.

وتابع: نحن نقول "المملكة العربية السعودية أو الهاوية"، فنحن بين خيارين إما المملكة العربية السعودية وإما الهاوية! فما الذي نريده؟! نريد المملكة العربية السعودية، ونحن ندافع عنها لأجل ذلك.

ولفت "السعيدي" إلى أن الخطر يأتي من كل من يهدد وجودنا سواء داخلي ناتج عن فكر منحرف، أو خارجي يريد أن يقسم بلادنا وينهب خيراتها، كما هو حاصل مع النظام الصفوي والكيان الصهيوني، وكذلك مشروع التقسيم الذي كانت تتبناه الولايات المتحدة الأمريكية، والذي كان يسمى مشروع "برنارد لويس"، والذي اعتذرت عنه وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2002 ونُشِر اعتذارها في جريدة الشرق الأوسط.

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