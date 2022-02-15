1254 جولة رقابية نفّذتها صحة الحدود الشمالية لمتابعة تطبيق احترازات كورونا

شملت 344 جولة على المجمعات والمنشآت الطبية الخاصة و127 على المستشفيات

نفّذت الفرق الرقابية بصحة الحدود الشمالية 1254 جولة رقابية لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك من بداية عام 2022م.

وأشارت إلى أنها نفّذت 538 جولة تفتيشية على الصيدليات الخاصة و344 جولة على المجمعات والمنشآت الطبية الخاصة، و127 جولة على المستشفيات الحكومية و245 على مراكز الرعاية الصحية الأولية.

يُذكر أن صحة الحدود الشمالية قامت بتنفيذ 5456 جولة رقابية على المنشآت الصحية الخاصة خلال العام الماضي.