"الزهراني" محافظًا لـ"تربة".. والهدف "تجديد الدماء"

من أجل تطوير المحافظات والارتقاء بالخدمات

أصدر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قرارًا بتعيين عمران بن حسن الزهراني محافظًا لمحافظة تربة.

وعلمت "سبق" أن قرارات إمارة المنطقة صدرت بهدف تجديد دماء القيادات بالمحافظات التابعة لها للاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة لتطوير المحافظات، والارتقاء بالخدمات المقدمة للسكان، وذلك ضمن خطة سير متكاملة بقيادة الأمير خالد الفيصل الذي يقوم بزيارة المحافظات سنويًّا، والوقوف شخصيًّا على احتياجات الأهالي، والاستماع لمتطلبات منطقتهم مصطحبًا معه مديري الإدارات الحكومية بالمنطقة من أجل أن يفتح التواصل المباشر مع المسؤول. فيما تستمر متابعة أمير المنطقة للمحافظات بتكليف نائبه شخصيًّا للوقوف مرة أخرى على المحافظات لمتابعة المشاريع، وغيرها من المتطلبات التي تصب في المصلحة العامة للوطن والمواطن.

وأشارت المصادر إلى أن "الزهراني" يعد من الكفاءات المتميزة في مجال عملة، ويسهم دائمًا في تطوير بيئة العمل بحلول مبتكرة لتحقيق الرؤية الطموحة، في ظل الدعم اللامحدود الذي تحظى به مناطق السعودية من القيادة الرشيدة - حفظها الله -.

وكانت محافظة تربة قد عانت أعوامًا عدة بسبب تعثر بعض المشاريع التنموية والمهمة، التي قد اطلع على تعثرها الأمير خالد الفيصل خلال زيارته المحافظات الشرقية قبل نحو شهرين؛ إذ مضى على تعثرها قرابة أربع سنوات؛ وهو ما تسبب في توقف العمل كليًّا.

وفي اتصال لـ"سبق" بمحافظ تربة الجديد عمران الزهراني رفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، على الثقة الملكية بتعيينه محافظًا لمحافظة تربة، داعيًا الله -عز وجل- أن يجعله أهلاً لهذه الثقة، وأن يعينه على حمل المسؤولية في سبيل خدمة هذا الوطن.

وأكد أن هذه الثقة الغالية الكريمة تعد حافزًا مهمًّا في مسيرته العملية نحو بذل الجهود الحثيثة مواكبة للدعم الكبير الذي يتلقاه الوطن الغالي من قِبل القيادة لمواصلة لمسيرة النمو والعطاء في مختلف المجالات سعيًا لتقديم الأفضل.

ودعا محافظ تربة اللهً في ختام حديثه أن يحفظ لوطننا أمنه واستقراره وازدهاره في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.