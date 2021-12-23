"التعاون الإسلامي" تدين سياسة الإعدام الميداني لأبناء الشعب الفلسطيني

أكدت أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني يستدعي التحقيق والمساءلة

دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة تصعيد المستوطنين المتطرفين جرائمهم واعتداءاتهم المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تمارس سياسة الإعدامات الميدانية، عادّة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية يستدعي التحقيق والمساءلة.



وحمّلت المنظمة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها وجرائمها المتكررة، داعية أطراف المجتمع الدولي الفاعلة للتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم الإسرائيلية البشعة وتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني.