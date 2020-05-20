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"مجاهد" تجاوز 42 نموذج اختبار طبيًّا وفنيًّا وإداريًّا وبدنيًّا

"النجومي" يحصل على دبلوم الطب الرياضي للاعبي كرة القدم من "الفيفا"

حصل مجاهد عبدالعزيز النجومي على شهادة دبلوم الطب الرياضي للاعبي كرة القدم المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» «FIFA Diploma in Football Medicine»

وكان "النجومي" قد أنهى مقررات دبلوم الطب الرياضي المعتمدة وعددها ٤٢ مقررًا تتنوع وتشمل المعلومات الغذائية والصحية المتعلقة بلاعبي كرة القدم والفريق بشكل عام، إضافة إلى جميع المعلومات التي تخص تفادي الإصابات وتقييمها وطرق علاجها ومن ثم تأهيل المصابين حتى يكون في أتم الجاهزية.