روسيا تقترب من 100 ألف إصابة.. آخر مستجدات فيروس كورونا حول العالم

شفاء 213 حالة بالكويت.. و34 إصابة في "الهارثة" بالعراق بعد إعلانها "موبوءة"

اقتربت أعداد المصابين في روسيا من الوصول لحاجز 100 ألف مصاب، بعد رصد أكثر من 5 آلاف إصابة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، فيما أعلنت السلطات العراقية قضاء جنوبي البلاد منطقة موبوءة.



ووفق أحدث الإحصائيات: فقد وصلت أعداد الإصابات في روسيا الاتحادية إلى 99 ألفًا و399 إصابة، فيما توقف مجموع الوفيات عند 972 حالة؛ وفق "سكاي نيوز".



وأعلنت السلطات العراقية تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قضاء "الهارثة"، في محافظة البصرة، بعد يوم من إعلانه منطقة موبوءة.



فيما أعلن وزير الصحة الكويتي عن شفاء 213 حالة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 1389.



بدورها قالت وزارة الصحة العُمانية إنها رصدت 143 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا؛ منها 42 حالة لعمانيين، و101 لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 2274 حالة، وعدد الوفيات 10، و364 حالة تماثلت للشفاء.



وفي السياق ذاته أعلنت إسرائيل تسجيل حالتَيْ وفاة، و54 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أعلنت الفلبين تسجيل 28 حالة وفاة، و542 إصابة جديدة بفيروس كورونا.



أما الهند فسجّلت 73 وفاة، وأكثر من 1800 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وسجل البر الرئيسي الصيني 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة مع ست حالات قبلها بيوم، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد حتى الآن إلى 82858، ولم تسجل البلاد وفيات منذ أكثر من أسبوع.