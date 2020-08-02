"نقل المدينة" يحذر من سيول تقطع طريق "صفينة المهد" نتيجة فتح السد

‪ دعا السائقين للحيطة وتهدئة السرعة لسلامة الجميع

حذر فرع وزارة النقل بالمدينة المنورة مستخدمي طريق صفينة بمحافظة مهد الذهب من السيول، نظرًا لفتح السد وعبور المياه على الطريق.

كما دعا فرع "النقل" بالمدينة المنورة السائقين علو الطريق للحيطة للحذر وتهدئة السرعة لسلامة الجميع.