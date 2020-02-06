رغم إجهازه على 563 مصابًا.. "الصحة العالمية": "كورونا" لم يبلغ ذروته في الصين بعد

الإصابات المؤكَّدة تجاوزت 28 ألفًا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الخميس)، أن من السابق لأوانه القول بأن انتشار فيروس كورونا في الصين بلغ ذروته.

وأشار المسؤول بمنظمة الصحة العالمية مايك ريان، إلى أن هناك زيادة مستمرة في الحالات في إقليم هوبي، بؤرة تفشي المرض، وإن لم تحدث في الأقاليم الأخرى، وفقًا لـ"رويترز".

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في بر الصين إلى 563، بعد وفاة 73 حالة جديدة، في حين وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض إلى أكثر من 28 ألف حالة داخل الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.