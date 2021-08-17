الاتحاد والرجاء المغربي لفك الشراكة .. والأندية السعودية الأكثر تتويجًا باللقب

"سبق" تقرأ تفاصيل النهائي المنتظر لكأس الأندية العربية للأبطال

ترنو أنظار عشاق الكرة العربية، صوب ملعب مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط، الذي سيكون مسرحًا، للمباراة الختامية لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والتي تجمع ناديي الاتحاد السعودي والرجاء المغربي، السبت المقبل 21 أغسطس الحالي.

النسخة الثانية

في الموسم الماضي 2018 / 2019 استمر الاتحاد العربي لكرة القدم في إقامة بطولات الأندية، المتمثلة في بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، بمشاركة 38 ناديًا لأول مرة في تاريخ البطولات العربية، وتعد الأكبر والأضخم في تاريخ بطولات الاتحاد وعلى المستوى القاري، فهي الأضخم والأكبر في قارتي آسيا وإفريقيا، بعدما تم تخصيص جائزة مالية كبرى لصاحب المركز الأول تبلغ أكثر من 6 ملايين دولار، والتي سميت ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وفاز باللقب النجم الساحلي التونسي، على حساب الهلال السعودي، بهدفين مقابل هدف، وذلك بعد موسم مثير ومتميز في منافساته.

وفي النسخة الثانية، سيكون فريقا الاتحاد والرجاء، أمام فرصة تاريخية، لتدوين أسمائهم بحروف من ذهب في سجل البطولة.

تاريخ البطولات

سيكون النهائي المنتظر، حاسمًا لكلا الفريقين، من أجل فك الشراكة بعدد الألقاب في البطولة، التي انطلقت عام 1982، ونال لقبها الأول نادي الشرطة العراقي، وبعدما استمرت هذه البطولة لـ 17 مرة إلى عام 2001، حيث شهد إقامة النسخة الأخيرة منها في قطر وفاز بها نادي السد.

وأقام الاتحاد العربي لكرة القدم بطولة أخرى للأندية أبطال الكؤوس، بدأت بنسختها الأولى عام 1989 كبطولة مجمعة استضاف منافساتها حينها نادي الاتحاد السعودي، وظفر بلقبها الأول نادي الملعب التونسي لتستمر هي الأخرى إلى عام 2002، حيث حطت رحالها الأخيرة في تونس وفاز بلقبها نادي الملعب التونسي.

وحرص الاتحاد العربي على تنويع مسابقاته وإثراء المشاركة فيها بعدما حققت بطولتا أبطال الدوري والكأس نجاحات كبيرة، حيث أطلق عام 1995 بطولة الأندية العربية ( النخبة) التي استضافها نادي الهلال السعودي في العاصمة الرياض وظفر بلقبها الأول نادي الشباب السعودي، ومن ثم استمرت هذه البطولة إلى عام 2001، الذي شهد إقامة النسخة الأخيرة منها في العاصمة السورية دمشق، وتوج بلقبها نادي الهلال السعودي.

ولم يتوقف الاتحاد العربي عند هذا الحد من بطولات الأندية، إذ أطلق في عام 2003 بطولة جديدة على كأس الأمير فيصل بن فهد رحمه الله تقديرًا لما قدمه من جهودٍ وأعمال تطويرية كبيرة للرياضة العربية، حيث نال نادي الأهلي السعودي لقب بطل النسخة الأولى التي استضافها نادي الاتحاد السعودي في محافظة جدة، وفي منتصف العام ذاته أقيمت النسخة الثانية منها في العاصمة المصرية القاهرة، وفاز بها نادي الزمالك المصري.

وشهدت مسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم إقامة بطولة كأس الاتحاد عام 2012، وفاز بها نادي اتحاد العاصمة الجزائري، ومن ثم جاءت بطولة دوري أبطال العرب، التي بدأت بنسختها الأولى عام 2004 بنظام الذهاب والإياب ونال لقبها الأول نادي الصفاقسي التونسي، لتستمر سنويًا إلى عام 2009، الذي شهد حصول نادي الترجي التونسي على لقبها الأخير، لتأتي بعد توقف لعدة سنوات البطولة العربية للأندية العام الماضي 2017، التي أُقيمت في مصر بمدينتي القاهرة والإسكندرية، وظفر بلقبها نادي الترجي التونسي.

مشاركات الاتحاد

يعد تاريخ مشاركات الأندية السعودية في بطولة كأس العرب مميزًا جدًا، فهي صاحبة الرقم القياسي بعدد المرات بالتتويج بالبطولة بـ8 ألقاب من خلال 5 فرق مختلفة حققت اللقب.

وشارك فريق "الاتحاد" 13 مرة في البطولات العربية، ولم يحقق سوى لقب وحيد كان في عام 2005 في دوري أبطال العرب، فيما وصل إلى نهائي البطولة العربية في ثلاث مناسبات، آخرها كان عام 2005، وفيه حقق الفريق الإنجاز الأفضل على الإطلاق في تاريخ مشاركاته في البطولة العربية بمختلف مسمياتها عندما فاز على الصفاقسي في النهائي بمجموع المباراتين (4-1) بالفوز ذهابًا بهدفين نظيفين وإيابًا بهدفين لهدف.

إلى جانب ذلك، كان الاتحاد هو الوصيف في مناسبتين، الأولى في عام 1987 بعد الهزيمة من الرشيد في النهائي، والثانية عام 1994 بعد الهزيمة من مواطنه الهلال بركلات الترجيح في النهائي.

الأكثر تتويجًا

يتصدر نادي الترجي الرياضي التونسي قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب بطولة كأس العرب بالتساوي مع الرشيد العراقي، في ثلاث مناسبات لكل منهما.

بعد ذلك يأتي الهلال السعودي، والصفاقسي التونسي والشباب السعودي، ووفاق سطيف الجزائري، والاتفاق السعودي بلقبين لكل منهما.

أما الاتحاد فحقق اللقب في مناسبة واحدة، ومنافسه الرجاء حقق أيضًا اللقب في مناسبة واحدة.

مشوار الفريقين

بدأت بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، من دور 32، إذ استهل فريق الاتحاد مشواره فيها بمواجهة فريق العهد اللبناني، وحقق فوزًا في الذهاب بنتيجة 3 – 0، وتعادلا في الإياب من دون أهداف.

وفي دور الـ 16، أسفرت القرعة عن مواجهة بين الوصل الإماراتي والاتحاد السعودي، فاز الأخير ذهابًا خارج ملعبه بنتيجة 2 – 1، وكرر انتصاره في الإياب بهدفين دون رد.

وفي دور الثمانية، التقى فريق الاتحاد مع فريق أولمبيك آسفي المغربي وتعادلا ذهابًا 1 – 1 في جدة، قبل أن يحقق الفريق السعودي فوزًا في العودة بهدف دون رد.

وفي نصف النهائي، تخطى الفريق الاتحادي عقبة مواطنه الشباب السعودي، بالتعادل 2 – 2 ذهابًا ثم الفوز 2 – 1 في مباراة العودة، ليبلغ الدور الختامي للبطولة.

في المقابل، التقى الرجاء المغربي في دور الـ 32 مع نظيره فريق هلال القدس الفلسطيني، وفاز ذهابًا على ملعبه 1-0، ثم انتصر في العودة بهدفين دون رد، وقد أوقعته قرعة دور الـ 16 في ديربي مغربي خالص، جمعه بغريمه فريق الوداد، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1، قبل أن يحقق فريق الرجاء عودة مثيرة في العودة بالتعادل 4-4 ليتأهل بقاعدة الهدف الاعتباري.

وفي دور الثمانية، التقى فريق الرجاء مع نظيره فريق مولودية الجزائر، وفاز ذهابًا بنتيجة 2-1، ثم خسر على ملعبه 0-1، لكنها خسارة لم تؤثر على تأهله للمربع الذهبي.

وفي ذهاب نصف النهائي، خسر فريق الرجاء من فريق الإسماعيلي المصري بهدف دون رد، قبل أن ينتصر في لقاء الإياب بثلاثية دون مقابل، ويبلغ المباراة النهائية.

هداف النسخة الثانية

يتصدر البرازيلي رومارينيو دا سيلفا مهاجم فريق الاتحاد السعودي، ترتيب هدافي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، مع اقتراب النسخة الحالية التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم من النهاية.

وسجل رومارينيو 7 أهداف لفريقه حتى الآن، ولعب دورًا بارزًا في وصول فريقه لنهائي البطولة، بعد تخطي عقبة فريق الشباب السعودي في المربع الذهبي.

بينما يحل المخضرم محسن متولي لاعب وقائد فريق الرجاء المغربي وصيفًا خلف رومارينيو، بعدما سجل 4 أهداف.

أبرز غيابات النهائي

سيكون المحترف المصري أحمد حجازي صخرة دفاع اتحاد جدة، أبرز الغائبين أمام الرجاء في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال السبت المقبل، ويغيب حجازي عن النهائي العربي المرتقب، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعد أن حصل على بطاقة صفراء في مباراة ذهاب نصف نهائي البطولة أمام الشباب السعودي، قبل أن يحصل على إنذار آخر في الإياب.