اعتماد الخطة التشغيلية لهيئة تطوير مكة لموسم الحج

تضمنت إجراءات حماية الحجاج والعاملين من كورونا

اعتمد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الخطة التشغيلية للهيئة في موسم حج هذا العام 1441هـ؛ وذلك بإشراف من الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وبمتابعة ميدانية من قِبَل مستشار رئيس مجلس الهيئة لمشاريع مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس علاء بن ضيف الله النفيعي.

وتشتمل الخطة التشغيلية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة على مشاريع "تشغيل وصيانة مشروع منشأة الجمرات، وتشغيل وصيانة مشروع إنفاق العزيزية والشعبين، وتشغيل وصيانة مشروع نظام تلطيف المناخ وتشغيل وصيانة ونظافة مجمعات دورات بالمشاعر المقدسة".

وتهدف الخطة التشغيلية لحج هذا العام، إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة، والتي تشرف على تنفيذها الهيئة بالمشاعر المقدسة وما يضمن سلامة الحجاج والعاملين بالمشاريع من جائحة كورونا.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي: الخطة التشغيلية للهيئة في هذا العام أتت مواكبة للظروف الاستثنائية التي مرت على العالم وهي جائحة كورونا حيث اشتملت الخطة على العديد من الاحترازات والإجراءات الوقائية التي تهدف في المقام الأول إلى المحافظة على سلامة حجاج بيت الله والعاملين في مشاريع المشاعر المقدسة.

وأضاف: كالمعتاد هناك تنسيقات متواصلة مع جميع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ الخطط التشغيلية والتي بدورها ستخرج بنجاح موسم الحج، وتشتمل خطة الهيئة التشغيلية أيضًا على مهام المركز الإعلامي في بث الرسائل التوعوية والإرشادية للحجاج.

وأردف "كعكي": الخطة التشغيلية تولي اهتمامًا في متابعة كل المشاريع من حيث التشغيل والصيانة ومتابعة أنظمة العمل واختبارها قبل بدء موسم الحج؛ وذلك لتسهيل أداء مناسك الحج لضيوف الرحمن.