الصحة: هذه طريقة احتساب المسافة الآمنة بين الأشخاص لتجنب كورونا

طالب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيُّد بالتعليمات الصادرة من مصادر رسمية

وجه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، نصيحة للمواطنين والمقيمين بضرورة ترك مسافة آمنة بين الأشخاص وبعضهم البعض لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، سواء في الأماكن العامة أو في منزل في وحال وجود تجمعات.

وجدد "العبد العالي"، في المؤتمر الصحفي اليومي للكشف عن مستجدات مواجهة كورونا المستجد، بأهمية ترك مسافة بين الأشخاص وبعضهم مترًا ونصف المتر، وتقاس بطريقة علمية صحيحة؛ وهي أن تمدّ يدك بطول ذراعك ويمدّ الشخص الآخر يده بطول ذراعه؛ فهذه هي المسافة الآمنة لتجنب الإصابة بكورونا.

وأكد "العبدالعالي" على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتعليمات الصادرة من مصادر رسمية، وعدم الخروج من المنزل إلا في حالة الضرورة والبعد عن المخالطة والتجمعات.