مكة المكرمة .. افتتاح فرع للمحكمة الجزئية بمقر الإيواء بالشميسي

التدشين خلال أيام.. ويُعنى بقضايا الموقوفين

علمت "سبق" أنه يجري هذه الأيام وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح فرع للمحكمة الجزئية بمكة المكرمة بالشميسي، ومن المتوقع أن يكون تدشينه خلال الأيام القادمة بإذن الله.

وبحسب المصدر فإن المحكمة ستُعنى بقضايا الموقوفين في مقر الإيواء بالشميسي، وإصدار الأحكام في قضايا الموقوفين على ذمتها.

مكة المكرمة المحكمة الجزائية

0

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441 01:07 AM

التدشين خلال أيام.. ويُعنى بقضايا الموقوفين

مكة المكرمة .. افتتاح فرع للمحكمة الجزئية بمقر الإيواء بالشميسي

أحمد العبدالله

مكة المكرمة

0 192

علمت "سبق" أنه يجري هذه الأيام وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح فرع للمحكمة الجزئية بمكة المكرمة بالشميسي، ومن المتوقع أن يكون تدشينه خلال الأيام القادمة بإذن الله.

وبحسب المصدر فإن المحكمة ستُعنى بقضايا الموقوفين في مقر الإيواء بالشميسي، وإصدار الأحكام في قضايا الموقوفين على ذمتها.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

مكة المكرمة المحكمة الجزائية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020