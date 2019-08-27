"التعليم" تنهي برامج تدريبية لأكثر من 10 آلاف معلم و معلمة

في إطار جهود الوزارة الهادفة للاستعداد للعام الدراسي الجديد

أنهى المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي؛ التابع لوزارة التعليم, بالشراكة مع إدارات التعليم في المناطق, برنامجاً تأسيسياً لأكثر من 10 آلاف معلم جديد، وذلك ضمن برامج الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وتضمن البرنامج تدريبات في مجالات "تقويم المعلم الجديد" والبرنامج التدريبي "الحقيبة التأسيسية التدريبية للمعلم الجديد"، إضافة إلى موضوعات حقوق المعلم وواجباته، والتطوير المهني من خلال وسائل التواصل.

وتناول أخلاقيات المهنة، والتعريف بالموارد التعليمية، والمنصات التي تقدم المحتوى التعليمي بهدف إثراء معلومات المعلم الجديد، ومدّه بالمعرفة اللازمة التي تعينه على استخدام الموارد التعليمية وكذلك تقديم نماذج ملهمة من الميدان التربوي لتقديم تجربتها بهدف تجويد ممارساته الصفية ورفع مستوى الأداء التعليمي.

وشهدت إجازة صيف هذا العام تدريب 190 ألف معلم ومعلمة ضمن برامج التطوير المهني الصيفي للمعلمين والمعلمات، بمشاركة 22 كلية تربية تمثل مؤسسات إعداد المعلم بالجامعات السعودية، تضمنت إطلاق 6413 برنامجاً تدريبياً.