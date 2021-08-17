"تصفية": أمر قضائي لمصلحة مساهمي "متعب المقبل" ببيع عقار بالمدينة

لاستكمال إجراءات التصفية واستعادة حقوق المساهمين

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، أنه صدر أمر قضائي من محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة لمصلحة مساهمي #متعب_المقبل بيع عقار بالمدينة وإنهاء إجراءات التهميش والتنفيذ.

وقالت اللجنة على حسابها عبر "تويتر": ‏بعد اكتساب ‎تصفية حكماً لمصلحة مساهمي ‎"متعب المقبل" ببيع أرض المدينة وإنهاء إجراءات التهميش والتنفيذ، فقد تم إسناد مهمة بيع العقار بالمزاد العلني لوكيل البيع، وذلك تمهيداً لإعادة حقوق المساهمين.