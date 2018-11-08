"النعمي" يدشن فعاليات اليوم العالمي للجودة بمستشفى صبيا

كرّم أبطال الجودة واللجان المتميزة لخلق نوع من التنافس فيما بينهم

افتتح مساعد مدير عام صحة جازان للتخطيط والتحول الدكتور عواجي بن قاسم النعمي؛ فعاليات اليوم العالمي للجودة تحت عنوان "الجودة .. مسالة ثقة" بمستشفى محافظة صبيا، وذلك بحضور مدير إدارة الجودة وسلامة المرضى بصحة جازان الدكتور أحمد بن جعبور الحازمي وعدد من رؤساء الأقسام بمقر إدارة التدريب.

وتفصيلًا: تضمنت الفعالية حفلًا خطابيًّا والعديد من الفقرات؛ إذ تم تكريم أبطال الجودة واللجان المتميزة والمنسقين المتميزين للجان، بعد ذلك تجول مساعد مدير عام صحة جازان للتخطيط والتحول الصحي الدكتور عواجي بن قاسم النعمي والحضور المعرض المصاحب لهذه الفعالية، الذي احتوى على العديد من المطويات والنشرات والهدايا التذكارية.

ومن جهته، أوضح مدير مستشفى صبيا الدكتور حسين بن إبراهيم القاصر أن فعالية اليوم العالمي للجودة تهدف لتعزيز ثقافة الجودة بين كافة منسوبي ومنسوبات المستشفى والمحافظة على المكتسبات التي تحققت خلال اعتماد "سباهي" الذي تحقق مؤخراً بمستشفى صبيا والصادر عن المجلس السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" كأول مستشفى بجازان، ومن ثم بهذا التميز الزملاء بمستشفى الأمير محمد بن ناصر الذين حققوا اعتماد "سباهي" مقدمًا لهم التهاني على تحقيق هذا الإنجاز.

وأشار إلى أن شعار هذه الفعالية "الجودة.. مسألة ثقة" وهي ثقة في تقديم الرعاية الصحية بين مقدمي الخدمة والمستفيدين؛ حيث شملت الفعالية تكريم أبطال الجودة المتميزين والمتميزات من المستشفى؛ بهدف خلق نوع من التنافس فيما بينهم وغرس مفهوم الجودة وجعله أولوية قصوى عند تقديم الخدمة للمرضى، وذلك بمتابعة فريق الجودة بالمستشفى بقيادة الأخصائي نبيل بن عبدالله عصيري، الذي بذل وما زال يبذل الجهد من متابعة تطبيق معايير الجودة بكافة الأقسام في مستشفى صبيا العام.

وأكد مدير إدارة الجودة وسلامة المرضى بصحة جازان الدكتور أحمد بن جعبور الحازمي على أهمية هذه الفعالية، التي تعزز من مفهوم الجودة لدى كافة العاملين في القطاع الصحي، والتي من خلالها تضمن سلامة تقديم الرعاية الصحية للمرضى، مشيرًا إلى أن كافة المستشفيات بصحة جازان ستخضع لتقييم اعتماد المجلس السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي."