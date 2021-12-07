13 اتفاقية اقتصادية وتجارية ستوقِّعها الرياض ومسقط.. تعرَّف عليها

تشمل مشاريع نفطية ومالية ولوجستية وعقارية بمليارات الريالات

تأتي زيارة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وهي تحمل العديد من الملفات والاتفاقيات التي تسعى لتحقيق الرخاء الاقتصادي للبلدين في ظل رؤية السعودية 2030م، ورؤية عُمان 2040م، وما يُكنُّه البلدان لبعضهما من الوشائج والعلائق الأخوية بينهما حكومة وشعبًا.

ومن المنتظر أن توقَّع 13 اتفاقية لمشروعات استثمارية بمليارات الدولارات بين الجانبين (السعودي والعُماني) في قطاعات: النفط والطاقة، والصناعات البتروكيماوية، والخدمات اللوجستية البحرية والبرية، والتعدين، والمشروعات العقارية، والصناعات الغذائية (استزراع الجمبري). وستدعم هذه الاتفاقيات تحوُّل الموانئ العُمانية إلى منفذ للصادرات السعودية النفطية وغير النفطية إلى العالم.

وتتضمن الاتفاقيات المقرر توقيعها خلال الزيارة اتفاقية بين شركة أرامكو للتجارة وشركة نفط عُمان لتزويد مصفاة الدقم بالمواد البترولية، وشراء مشتقات النفط من المصفاة، وتقييم مدى ملاءمة تخزين منتجات أرامكو من النفط والمنتجات البتروكيماوية بالدقم ورأس مركز، واتفاقية أخرى بين شركة (سابك) السعودية وشركة نفط عُمان لدراسة إنشاء مجمع بتروكيماويات مشترك في الدقم.

وتشمل الاتفاقيات المقرر توقيعها بين الجانبين (السعودي والعماني) قيام شركة الخريف للبترول، بالتعاون والاشتراك مع شركة تطوير الأعمال الدولية العمانية (IDB)، بتوفير الدعم المحلي في العديد من المشروعات الخاصة بشركات (أوكسيدنتال) عُمان، وشركة تنمية نفط عُمان، وشركة بترول عُمان، من أبرزها تصميم وبناء وتشغيل وصيانة منشآت لمعالجة النفط والغاز.

كما ستوقَّع على هامش الزيارة اتفاقية بين شركة النقل البحري السعودية، والمجموعة العمانية العالمية للوجستيات (أسياد)؛ لتنفيذ مشروع للخدمات اللوجستية والمناطق الحرة، ومشروع للإرساء الجاف للسفن، وفرصة الاستثمار في التخزين، وتوريد سلاسل الإمدادات الطبية والاستهلاكية.

وتُعد شركة (أكوا باور) السعودية من أبرز الشركات السعودية المستثمرة في السوق العمانية، وستعزز مشروعاتها السابقة باتفاقية ضخمة مع شركة نفط عمان، وشركة (Air Products) لتنفيذ مشروعات في المنطقة الحرة بصلالة (SFZ)، تتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر في السلطنة، وتقدر تكلفتها بـ 7 مليارات دولار، وإنتاج (الأمونيا الخضراء) بمتوسط إنتاج قدره 1.003 مليون طن سنويًّا.

وستسهم اتفاقية التعاون التي ستوقَّع بين شركتَي (معادن) السعودية و(تنمية معادن عُمان) في تعزيز فرص المواءمة بين عمليات التشغيل وسلسلة التوريد، ومشاركة الخبرات والتقنيات في مجال الاستكشاف والتطوير، وتشكيل فريق مشترك لتقييم التعاون المحتمل بمشروع شليم للحجر الجيري والديلومايت.

وتعزز اتفاقية التعاون المقرر توقيعها بين مجموعة (تداول) السعودية وبورصة مسقط العلاقات المشتركة بين الجانبين، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات، والعمل على تطوير السوق المالية في البلدين في مجالات الإدراج المزدوج للشركات في البلدين، والتقنية المالية، ومشاركة البحوث والبيانات، وكذلك مجالات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات، والفعاليات المشتركة.

كما ستوقِّع شركتا (دار الأركان) السعودية ونظيرتها (عمران) العمانية مذكرة تفاهم لإطلاق مشروع مجمع مغلق (كمباوند) فاخر ومميز، يحتوي على وحدات سكنية وفندقية وضيافة على مساحة 3.5 مليون متر مربع في شاطئ (يتي) بمسقط. وتُقدَّر مدة تنفيذ المشروع بعشر سنوات، وتفوق قيمة البيع المتوقعة 2.1 مليار دولار.