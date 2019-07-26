"التحالف" يُسقط طائرة حوثية "مسيّرة" استهدفت جازان

أطلقتها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيّار "مسيّرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.

وأكّد "المالكي"؛ أن كل محاولات الميليشيا الحوثية العدائية سيكون مصيرها الفشل.