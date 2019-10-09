"شور العالمية للتقنية" تدشن "فندقة" عبر "جايتكس" 2019

تأتي من خلال الدور الذي تقوم به في قيادة التحول الرقمي

تشارك "شور العالمية للتقنية" في أسبوع جايتكس للتقنية 2019، باستعراض أحدث حلولها الابتكارية في مجالات البنية التحتية والحكومات الذكية والتحول الرقمي. ويشكل معرض جايتكس أهم بوابة للأعمال في الابتكار التكنولوجي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة جنوب آسيا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة باسم بن عبدالله السلوم أن مشاركة "شور العالمية للتقنية" تأتي من خلال الدور الذي تقوم به في قيادة التحول الرقمي عن طريق حلول الأعمال والحلول الرقمية الفعالة، ومنذ انطلاقة الشركة في سنة 2004م حرصت على تقديم أفضل الحلول الرقمية لمختلف الجهات الحكومية والخاصة كجزء من مساهمتها لخدمة التحول الرقمي في المملكة.

وتشارك شور العالمية للتقنية للمرة السادسة في المعرض الدولي جايتكس، حيث سيحظى الزوار بفرصة التعرف أحدث الأنظمة في مجال حلول الدفع المالية من خلال وحدة الأعمال الجديدة شور للمدفوعات "SurePay"، والاطلاع على مجموعة متنوعة من حلول أنظمة الدفع التي تناسب مختلف الاحتياجات مثل الأنظمة الثابتة والمحمولة وأنظمة الخدمة الذاتية. بالإضافة إلى مجموعة من الحلول البرمجية لإدارة أجهزة الدفع، وتقارير التسوية الآلية، والتكامل بين أجهزة الدفع والتطبيقات.

كما تستعرض الشركة استثماراتها في الشركات الناشئة، التي تأتي ضمن خططها نحو التوسع وفتح أسواق جديدة، وتقديم تجربة تقنية مميزة لعملائها، حيث سيتم الإعلان عن أولى منتجات الشركة وهو تطبيق "فندقة" Fandaqah.com الموجه لخدمة الفنادق والشقق المفروشة والشاليهات، ويتميز النظام المبني كلياً على تقنية SaaS السحابية بتقديم تجربة استثنائية للمستخدم النهائي وتوفير ربط مع أنظمة الدفع والزكاة ونظام شموس والربط المباشر مع هيئة السياحة والتراث الوطني.

يذكر أن شركة شور العالمية للتقنية استحوذت مؤخراً شركة ماكسيس، المتخصصة بتطوير تطبيقات الويب والهواتف الذكية، ويهدف هذا الاستحواذ إلى تقديم تجربة استخدام أكثر حداثة وتطوراً لعملائها على مختلف منصات التشغيل.

ويشكل معرض جايتكس منصة لعرض الخدمات المتخصصة التي توفرها الشركة لتعزيز فكرها الإبداعي والابتكاري وتقديم خدماتها المتميزة الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة في الأسواق العالمية. كل هذا وأكثر على منصة عرض شور في صالة الشيخ سعيد المنصة رقم S-A1.

كما تعد شركة شور العالمية للتقنية أحد الشركات السعودية الوطنية التي بنت خلال 15 سنة الماضية سمعة واسعة في السوق المحلية من خلال تطوير المنصات الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول وأمن المعلومات والبنية التحتية وأنظمة المدفوعات ونقاط البيع، واستثماراتها في مجال تطوير تطبيقات سحابية تعزز من كفاءة الأعمال.