"فيصل بن فرحان" يعقد لقاءً مع وزيرة خارجية كوسوفو

بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها

عقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، لقاءً عبر الاتصال المرئي اليوم مع وزيرة خارجية جمهورية كوسوفو ميليزا هاراديناج.

وشهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها بمختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.