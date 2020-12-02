"فيصل بن فرحان" يعقد لقاءً مع وزيرة خارجية كوسوفو

بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها

عقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، لقاءً عبر الاتصال المرئي اليوم مع وزيرة خارجية جمهورية كوسوفو ميليزا هاراديناج.

وشهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها بمختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

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02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442 05:37 PM

بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها

"فيصل بن فرحان" يعقد لقاءً مع وزيرة خارجية كوسوفو

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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عقد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، لقاءً عبر الاتصال المرئي اليوم مع وزيرة خارجية جمهورية كوسوفو ميليزا هاراديناج.

وشهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها بمختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

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