"هادي".. ضحية مقذوف صامطة ذهب لشراء الأغراض لمولوده الحديث

جثمانه مازال بثلاجة المستشفى ودفنه بعد صلاة عصر الغد في "الموسم"

لم يكن المواطن الشهيد هادي محمد عريبي (29 عامًا) بعد عودته لقضاء إجازته بين أهله، يعلم أن ذهابه إلى صامطة لشراء بعض الأغراض لمولوده الحديث الذي وضعته زوجته قبل أيام هي زيارته الأخيرة لها؛ حيث استشهد في موقع سقوط المقذوف المعادي هو والمقيم اليمني، فيما تعرض سبعة أشخاص آخرين لإصابات متفرقة، بالإضافة إلى تعرض عدد من المحلات التجارية للخراب.

والشهيد "هادي" لدية طفلتان بخلاف مولودته الحديثة، وهو من سكان قرية الحضرور بعد انتقاله هو وذووه من مركز الموسم التابع لمحافظة الطوال.

"سبق" تواصلت مع ذوي المتوفى، وقدمت تعازيها ومواساتها لجميع ذوي المتوفى وأقاربه.

وعلمت "سبق" أن جثمان "هادي" ما زال في ثلاجة مستشفى صامطة، وتم تحديد موعد دفنه بعد صلاة عصر الغد الأحد في مركز الموسم.

وكان "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أعلن سقوط مقذوف معادٍ على إحدى الورش الصناعية في "صامطة" بمنطقة جازان، ضمن محاولتَيْن عدائيتَيْن حوثيتَيْن على نجران وجازان.