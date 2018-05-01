اتحاد الإعلام الرياضي ينظم دورة مكثفة للإعلاميين قبل المونديال

بالتعاون مع مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء الدورة التأهيلية المكثفة للإعلاميين المشاركين في تغطية مونديال روسيا ٢٠١٨م بمعهد إعداد القادة بمدينة الرياض الذي يستمر حتى يوم الخميس المقبل برعاية وتنظيم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بالتعاون مع مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية.

ويهدف البرنامج إلى إيصال الإعلامي السعودي إلى درجة مقبولة من الإلمام بعدة جوانب أهمها التعريف بالعلاقات السعودية الروسية، وتعريف بمفردات أساسية من اللغة الروسية، وكذلك التعريف بأهم مؤسسات الرياضة الروسية المكلفة بتنظيم كأس العالم وبعض المدن التي تستضيف المنتخب السعودي "موسكو -روستوف -فولغا غراد"، وثقافة وسلوك المشجع الرياضي الروسي.

وخصص الوقت في اليوم الأول من الساعة الرابعة إلى السادسة لتعريف شامل بدولة روسيا سياسيًّا وثقافيًّا وجغرافيًّا واجتماعيًّا، بينما خصص الوقت من بعد صلاة المغرب حتى السابعة والنصف للمصطلحات العامة في اللغة الروسية والكلمات التي تهم الإعلامي في الأماكن العامة مثل المطارات والملاعب والمطاعم وغيرها من المرافق العامة.