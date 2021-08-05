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أجرى اتصالًا هاتفيًّا بحث فيه فرص تطويرها العلاقات الثنائية

وزير الخارجية يستعرض أبرز المستجدات مع نظيره الإيطالي

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أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا بوزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لوجي دي مايو.



وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وفرص تطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية.