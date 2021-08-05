وزير الخارجية يستعرض أبرز المستجدات مع نظيره الإيطالي

أجرى اتصالًا هاتفيًّا بحث فيه فرص تطويرها العلاقات الثنائية

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا بوزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لوجي دي مايو.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وفرص تطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية.

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05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442 07:40 PM

أجرى اتصالًا هاتفيًّا بحث فيه فرص تطويرها العلاقات الثنائية

وزير الخارجية يستعرض أبرز المستجدات مع نظيره الإيطالي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا بوزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لوجي دي مايو.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وفرص تطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية.

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