خبير طقس: حالة مطرية شتوية الأحد المقبل على القطاع الشمالي الغربي من السعودية

تستمر بضعة أيام.. ذروتها الإثنين على المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة

توقّع خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند؛ أن تبدأ حالة مطرية شتوية الأحد المقبل، على القطاع الشمالي الغربي من السعودية، تستمر لبضعة أيام، ومتوقع أن تؤثر في معظم المناطق لاحقاً وذروتها يوم الإثنين على منطقة المدينة المنوّرة وشمالي منطقة مكة المكرّمة.