الداخلية تعلن: 1880 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع

بجميع المناطق والمدينة المنورة سجلت العدد الأعلى بـ 609 تلتها الرياض بـ568 مخالفة

بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (COVID-19) (1880) مخالفة، وذلك للفترة من 15/ 5/ 1443هـ حتى 21/ 5/ 1443هـ.

وسجلت منطقة المدينة المنورة العدد الأعلى بـ (609) مخالفات، ومنطقة الرياض بـ (568)، ومنطقة مكة المكرمة (392)، تلتها منقطة حائل بـ (118)، ثم الباحة (66)، فمنطقة تبوك بـ (46)، والشرقية بـ (44)، ومنطقة الجوف بـ (21)، ومنطقة عسير بـ(10)، ومنطقة القصيم بـ (5)، فمنطقة جازان بـ(1)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(0)، فمنطقة نجران بـ(0).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.