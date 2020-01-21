"العميريني" يبحث التعاون المشترك مع وزير التجارة الجزائري

شهد اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها

قام سفير خادم الحرمين الشريفين في الجزائر، عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني، صباح اليوم، بزيارة إلى وزير التجارة الجزائري كمال رزيق.

وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجال التجاري وسبل تعزيزها وتطويرها.

سفير خادم الحرمين الشريفين عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني وزير التجارة الجزائري الجزائر

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21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441 02:46 PM

شهد اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها

"العميريني" يبحث التعاون المشترك مع وزير التجارة الجزائري

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قام سفير خادم الحرمين الشريفين في الجزائر، عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني، صباح اليوم، بزيارة إلى وزير التجارة الجزائري كمال رزيق.

وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجال التجاري وسبل تعزيزها وتطويرها.

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سفير خادم الحرمين الشريفين عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني وزير التجارة الجزائري الجزائر

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